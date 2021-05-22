Петербуржцы смогут любоваться распустившимися тюльпанами

Тюльпаны теперь украшают площадь Александра Невского, также Приморский парк Победы и другие озеленённые территории Санкт-Петербурга. Обычно жители города замечали распустившиеся тюльпаны уже в начале мая, перед праздником Великой Победы 9 Мая, но в этом году бутоны распустились позже по причине климатических условий города.

Цветы были посажены в первой половине 2020 года. Общее количество тюльпанов на территории Петербурга составило около 205 тысяч луковиц. Оттеноки цветов можно заметить разнообразные: от белых до фиолетовых. Городской комитет напомнил, что тюльпаны появились в России благодаря Петру I, после чего цветы стали символом города.