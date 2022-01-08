185 тысяч тюльпанов расцветут в Петербурге будущей весной

Комитет по благоустройству Петербурга уже приступил к разработке цветочного оформления города к следующему сезону. Как уточнили в ведомстве, весной в нем расцветут более 500 тысяч виол и 185 тысяч тюльпанов.

Для украшения клумб и газонов города в 2022 году садовники будут использовать более 67 видов и 100 сортов однолетних растений. Формы цветников в Петербурге меняются ежегодно и наступивший год не станет исключением.

Тюльпаны на городских клумбах уже посажены по осени и ждут своего часа, чтобы взойти. Для оформления цветников будут использовать декоративную капусту, немезию, цинию, целлозию, гацанию, гибискус клинолистный, портулак, иберус, алисум, пеларгонию.