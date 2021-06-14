У больницы Святого Георгия заметили очередь из скорых

В Петербурге несколько дней подряд горожане наблюдают очередь из машин скорой помощи при подъезде к больницам. В понедельник, 14 июня, вереницу карет скорой помощи заметили у больницы Святого Георгия. Об этом сообщают очевидцы и сотрудники медучреждения.

При этом срок ожидания в карете скорой помощи достигает трех- четырех часов. Руководство больницы отметило, что для понедельника характерен пик госпитализаций. Далее госпитализаций также становится больше, так как на выходных люди много контактируют друг с другом.

Как сообщает пресс-служба больницы, персонала хватает и оборудования тоже. Все пациенты успевают получить необходимую медпомощь в должном объеме.