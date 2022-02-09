В Комздраве рассказали, почему у больницы Святого Георгия снова очереди из скорой

На Северном проспекте возле больницы Святого Георгия накануне снова заметили очередь из автомобилей скорой помощи. Ситуацию прокомментировали в городском комитете по здравоохранению.

В ведомстве отметили, что пиковая нагрузка на медицинские учреждения города приходится на период с 18:00 до 20:00. В это время очереди из карет скорой помощи могут появляться и возле других городских стационаров. Их возникновение вызвано необходимостью перевести пациентов из одного стационара в другой.

Всего поступающих пациентов в приемном покое разделяют на несколько потоков: легких, средней тяжести и тяжелых. Последних сразу отправляют в реанимацию. В результате в приемном покое могут возникать кратковременные очереди, однако, в среднем, бригады скорой и пациенты проводят в ожидании не более 30-40 минут.