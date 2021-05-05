К июню в Красном Селе появится новая поликлиника

В Петербурге планируют построить поликлинику для взрослых. Здание будет располагаться в Красном Селе в переулке Щуппа. Строительство планируют завершить к июню 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил объект 5 мая, в среду. Поликлиника будет относиться к СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» и будет обслуживать до 600 пациентов за сутки. На данный момент здание построено на 99%.

В поликлинике готовят стоматологическое и хирургическое отделения, а также отделения физиотерапевтического лечения, реабилитации и лучевой диагностики.