С понедельника заработает новая детская больница в Красном Селе

3 июля в Красносельском районе Петербурга открылось новое детское поликлиническое отделении № 22. На торжественное открытие первой современной детской поликлиники в Красном Селе приехал губернатор Петербурга. Больница сможет принимать 420 посещений в смену.
"Красносельский район очень большой, строится много жилья. Очень важно развивать социальную инфраструктуру", – отметил Александр Беглов.
В поликлинике оказывать помощь будут врачи всех специальностей. Для маленьких пациентов сделали бассейн, спортзал, соляную пещеру и игровые помещения. Также оборудовали детское стоматологическое отделение самой современной техникой. Свою работу отделение начнет с понедельника.