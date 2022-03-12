В Красном Селе откроется новая поликлиника

В Красносельском районе Петербурга откроется новая поликлиника №93. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Новое медицинское учреждение в переулке Щуппа в Красном Селе откроет для жителей района свои двери уже в понедельник.

Новая поликлиника станет одной из самых крупных в городе. Она отлично оснащена, здесь установлен томограф, есть дневной стационар. На каждое отделение предусмотрены отдельные входы, — рассказал губернатор Александр Беглов

Отмечается, что поликлиника сможет принимать до 600 пациентов за смену. Также были учтены потребности маломобильных групп граждан.