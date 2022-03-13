Новая поликлиника в Красном Селе будет принимать до 600 пациентов за смену

В Красносельском районе Петербурга готовится к открытию новая поликлиника №93 на улице Щупа. Как сообщили в администрации города, новое учреждение сможет принимать до 600 пациентов за смену.

Поликлинику оснастили томографом. В ней будет работать женская консультация, а также отделения травматологии, хирургии, стоматологии и реабилитации. При поликлинике будет действовать дневной стационар.

Новая поликлиника должна открыться уже в ближайшие дни. Отмечается, что её открытие не раз переносилось из-за недобросовестных подрядчиков.