Новый корпус больницы Святого Луки примет первых пациентов уже в апреле

В Петербурге к приему первых пациентов почти готов новый корпус больницы Святого Луки. Открытие корпуса намечено на апрель. Об этом стало известно после визита губернатора Петербурга, состоявшегося в четверг, 25 марта.

В новом корпусе построили отделение интенсивной терапии и реанимации, рассчитанное на восемь пациентов. Всего новый корпус предназначен для 200 человек.

«Сегодня мы имеем новый стационар-трансформер, который в любой момент может быть перепрофилирован под любую задачу, в частности под Covid», — отметил Беглов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о дефиците 43 лекарств в аптеках Петербург.