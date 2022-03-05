Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 45% за неделю

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Петербурге улучшилась. Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, за неделю заболеваемость сократилась на 45%.

С 21 февраля в Петербурге возобновлено оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. В больницах перевели на плановый прием 3 872 койкоместа. Пациентов с коронавирусом перестали принимать седьмой корпус «Ленэкспо», пансионат «Заря», основной корпус больницы святого Георгия, новый корпус больницы святителя Луки, корпус больницы №33 в Колпино, Городская больница №20. К обычной работе также вернулись Детская больница №22 и Детская клиническая больнице им. Н. Ф. Филатова.