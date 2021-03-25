Петербуржцу удалось восстановить нос после укуса лошади в центре города

Молодой человек из Петербурга восстановил свой нос, спустя три месяца после укуса лошади. Инцидент произошел в центре Петербурга на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. В больнице Святого Луки 25-летнему петербуржцу смогли восстановить нос. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Напомним, Василий кормил морковкой лошадь наездницы вечером 9 декабря. Мужчина был пьян и это могло не понравиться лошади, после этого она укусила его за нос.

Спустя три месяца после инцидента, специалисты клинической больницы завершили финальную операцию по восстановлению носа. Теперь молодого человека ждет реабилитация.