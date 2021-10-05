В Петербурге построят новый стационар-трансформер на 800 мест

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Северной столице появится новый стационар-трансформер, который будет рассчитан на 800 мест.

Также глава города отметил, что в этом году завершится строительство нового корпуса больницы Святого Георгия, которая рассчитана на 400 инфекционных больных и 307 обычных пациентов. Планируется, что все работы завершат в декабре.

Стоит отметить, что подобные стационары уже есть в Петербурге в больнице Святителя Луки, Госпитале для ветеранов войн, а также в 33-й больнице в Колпино. Следующий будет открыт в Институте скорой помощи им. Джанелидзе.