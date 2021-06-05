В Петербурге объявили победителей в проекте «Формирование комфортной городской среды»

В Петербурге подвели итоги голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Наиболее активно петербуржцы голосовали за благоустройство Дальневосточного проспекта. Об этом сообщают в Смольном.

Победителями голосования стали Парк авиаторов, набережная Карповки и Пейзажный парк. За благоустройство Дальневосточного проспекта проголосовало 17198 петербуржца.

В 2023 году благоустройство ждет Молодежный и Федоровский скверы, а также Кондратьевский сад, бульвар на 19-й линии Васильевского острова и бульвар на улице Циолковского.