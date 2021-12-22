В конкурсе на благоустройство Пейзажного парка в Петербурге участвуют 5 мастерских

В Красногвардейском районе Петербурга 5 мастерских будут участвовать в конкурсе на благоустройство Пейзажного парка. Об этом 22 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Парк расположен между рекой Одной и Пейзажной улицей на площади в 52 гектара. Местные жители заинтересованы в развитии парка. Больше всего их интересуют велодорожки, видеонаблюдение и детские площадки.

«Очень важно определять зоны для людей серебряного возраста, которые хотят побыть немного в уединении, но это уединение должно быть максимально комфортным. Защищено от ветра, дождя, было освещено, удобное покрытие, по которому было бы комфортно дойти до дома. Огромное значение необходимо уделять маломобильным группам», – отметил председатель городского комблага Василий Пониделко.

Парк благоустроят по результатам интернет голосования, проводившегося в рамках федеральной программы.

«Я считаю, что это переломный подход к дальнейшему развитию Петербурга. Думаю, что жители это оценят. Эта работа началась не сегодня. Только по этому году 43 общественных пространства, которые интегрированы уже в существующие районы. Сейчас мы говорим о том, что выходим на перспективное планирование», – заявил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.