В Парголово пытаются запретить строительство жилого комплекса

В прокуратуру Петербурга поступило заявление от генерального директора «Сотранс». Евгений Соболев управляет автопромышленным предприятием. В обращении в прокуратуру он просит запретить строительство жилого квартала в Парголово.

Жилой дом планируют построить около автопредприятия. Директор не доволен грядущим соседством, так как от строительства ЖК будет копоть и постоянный шум. Кроме того, «Сомтранс» обслуживает автобусы и большие машины. Предприятие относится к четвертому классу опасности. Это предполагает санитарную дистанцию в 100 метров и более от других объектов.



Однако ЖК получил разрешение на строительство. По мнению Евгений Соболева, разрешение на строительство поддельное.