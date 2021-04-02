В Парголово зафиксировали разлив нефти

Вблизи железнодорожной станции Парголово обнаружили разлив нефтепродуктов. По факту нахождения транспортная прокуратура инициировала проверку. По результатам осмотра было выявлено, что один или несколько резервуаров с нефтью дали течь.

«На 17-м км (пикет 3) указанной станции внутри бетонного фундамента расположены резервуары с нефтепродуктами. В месте повреждения фундамента происходит их утечка в сторону водоотводного канала», — комментируют в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На данный момент транспортная прокуратура Петербурга ждет объяснений от представителя железной дороги. В отношении должностных лиц могут завести уголовные или административные дела.