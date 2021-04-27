В первые месяцы 2021 года продано рекордное количество загородной недвижимости

В Петербурге заметили тенденцию на увеличение объемов продаж объектов загородной недвижимости. Так, с января по март 2021 года на первичном рынке установился рекорд за всю историю статистики. Об этом сообщает консалтинговый центр от Setl Group.

Специалисты отметили, что девелоперы также положительно отреагировали на рост продаж и за указанный период выставили в 2,4 раза больше объектов, чем в 2020 году. Всего в первые три месяца текущего года было реализовано 3 тысячи участков, коттеджей и таунхаусов.

«Безусловно, один из факторов сохраняющегося высокого спроса – закрытые границы, а также высокие цены на отдых внутри страны», – отметили специалисты.