В Петербурге разблокируют выдачу разрешений на строительство апартаментов

В Санкт-Петербурге могут разблокировать выдачу разрешений на строительство новых апартаментов. На данный момент этот вопрос решают на федеральном уровне.

В Северной столице действует негласный мораторий на запуск новых проектов апартаментов. В последнее время число разрешений на строительство резко сократилось. Участники рынка, которые заинтересованы в этом сегменте надеются, что процесс согласования сдвинется с мертвой точки.

Также отметим, что президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон до 1 августа, который определяет правовой статус апартаментов.