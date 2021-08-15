В России будут выдавать льготную ипотеку на строительство дома

Проект льготной ипотеки для строительства жилого дома будет разработан до 1 декабря. Соответствующее поручение дал правительству и Банку России президент Владимир Путин.

Для такого строительства понадобится зарекомендовавшая себя на рынке компания, например, www.sk-tu.ru.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала подобный продукт необходимым. Банки рассматривают инициативу как возможность для расширения бизнеса. Однако проще финансовым организациям будет с типовыми проектами, поскольку выдача такого кредита не будет затратной с точки зрения оценки рисков.

Также ипотеку можно будет использовать для покупки загородного дома.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Путину, что в этом году проект точно будет запущен.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с января по март 2021 года на первичном рынке установился рекорд по продаже загородной недвижимости за всю историю статистики. Девелоперы также положительно отреагировали на рост продаж и за указанный период выставили в 2,4 раза больше объектов, чем в 2020 году.

Всего в первые три месяца текущего года было реализовано 3 тысячи участков, коттеджей и таунхаусов.

«Безусловно, один из факторов сохраняющегося высокого спроса – закрытые границы, а также высокие цены на отдых внутри страны», – отметили специалисты.