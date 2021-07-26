Setl Group планирует построить на Рижском проспекте ЖК бизнес-класса

В Санкт-Петербурге на Рижском проспекте компания Setl Group на участке площадью около 1,1 гектара собирается построить новый жилой комплекс бизнес-класса.

Предполагается, что будущий ЖК будет вмещать в себя от 4 до 9 этажей, а также встроенные помещения и подземный паркинг. Общая площадь домов не будет превышать 48 тысяч квадратных метров, а жилая площадь будет составлять примерно 20 тыс. кв. метров.

На данный момент предполагаемый участок строительства находится в аренде у дочерней структуры Setl Group — ООО «Цесма». На данный момент договор купли-продажи на приобретение земли в собственность для постройки ЖК.