Функциональность и индивидуальные решения: что сейчас ищет покупатель при выборе жилья

Кто-то ищет небольшой метраж и планировку без изысков, но в локации бизнес-класса. А кто-то согласен на стандартный ЖК в спальном районе, но с нестандартной планировкой и окном в ванной комнате. Готовы ли застройщики к таким "смешанным" требованиям, нам рассказали эксперты.

Четкие границы между классами жилья хоть и не стерлись совсем, но заметно размылись, уверены в компании «Петербургская Недвижимость». У жилого комплекса вполне может быть нетипичная квартирография – это зависит от намерений застройщика, который полагает, что формат жилья будет востребован в предложенной локации и будет соответствовать заданной стратегии продаж.

«Максимальный акцент делается сегодня на функциональность самой планировки и видовые характеристики проектов», - отмечает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Поэтому сегодня можно увидеть, как в элитных проектах оптимизируются планировочные решения и вместо крупногабаритных квартир даже в премиальной локации предлагаются функциональные и видовые, рациональные форматы.

Например

С другой стороны, необычные и концептуальные планировки могут встретиться не только в объектах бизнес-класса, но и в ЖК комфорт-класса. С ростом качественной конкуренции, девелоперы объектов массового спроса предлагают покупателям в рамках одной квадратуры разнообразные планировочные решения.



Для примера ЖК «Панорама Парк Сосновка» расположился в престижном Выборгском районе возле двух крупнейших парковых массивов – Удельного парка и парка Сосновка и со станцией метро под боком. В целом застройщик, холдинг Setl Group, позиционирует этот жилой комплекс как объект высокого комфорт-класса. Тем не менее придирчивый покупатель может найти здесь квартиру с опциями, свойственными бизнес-классу, а может выбрать и компактную квартиру-студию и одно-, двухкомнатную квартиру, но с изюминками типа окна в ванной комнате.

Слово потребителя

Таким образом, ЖК "Панорама парк Сосновка" от Setl Group оказался ярким примером легкого смешения классов жилья. То, что попытка застройщика угодить любым требованиям, оказалась удачной, подтвердили результаты голосования потребителей - в 2022 году объект получил престижную премию «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Петербурге».

«За все годы проведения конкурса ни один из победителей нас "не подвел". Все подтверждают свое звание", - поделилась с журналистами исполнительный директор Оргкомитета конкурса Валентина Нагиева.

В настоящий момент первая очередь строительства ЖК «Панорама Парк Сосновка» сдана. Жилой комплекс окружен сетевыми гипермаркетами, ресторанами, другими объектами торговли, а также школами, детскими садами и поликлиникой. Внутренние дворы в комплексе будут свободны от автомобилей. На территории квартала появятся два новых сквера с уединенными зонами отдыха. Также запланирована пешеходная аллея длиной в километр. Она пройдет через центр жилого комплекса и фактически свяжет Сосновку и Удельный парк в единый эко-маршрут.