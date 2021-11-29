Петербуржцы проявляют повышенный интерес к малоэтажному жилью

В первой половине текущего года 11% желающих приобрести жильё петербуржцев искали формат малоэтажного жилого комплекса. Это в два раза больше, чем за период с 2013-го по 2019.

Жители мегаполисов все чаще стремятся спастись от их шума и суеты, поэтому стремятся к спокойному и размеренному ритму жизни, который более свойственен пригородам. Деурбанизация, то есть уменьшение населения крупных городских агломераций с более равномерным распределением по территории страны, приобретает особую актуальность.

Переезд в более мелкий населенный пункт многие рассматривают как средство защиты от стресса. Этому способствует более размеренный ритм жизни и близость к природе. Однако, не все готовы переселиться в собственный загородный дом, поэтому многоэтажные жилые комплексы выполняют роль «золотой середины».

Вице-президент группы компаний “Springald” Виталий Никифоровский считает, что жить в доме на 400 или 40 квартир — это большая разница, а равнодушных к малоэтажным кварталам людей можно встретить редко. Причины, по мнению эксперта, следует искать в детстве, которое у большинства прошло именно в таких небольших дворах с мало- и среднеэтажными домами.

Малоэтажное строительство характерно для многих европейских городов — Хельсинки, Таллина, Стокгольма и Риги. Исторические районы Петербурга сформированы также именно мало- и среднеэтажными домами. Таким образом новые проекты в этой сфере становятся продолжением архитектурных традиций. Руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева уточняет, что они отличаются лаконичным европейским стилем, камерностью и уютностью, но находятся в черте города.

Главный архитектор архитектурного бюро “Нескучный сад” Елена Шикова напоминает, что петербуржцы много путешествуют и видят, как живут люди в Финляндии и других странах. Так формируется запрос не просто на жилье как квадратные метры, а на среду обитания. При этом предлагающий комфортную среду во дворе и не только застройщик получает конкурентное преимущество.

Виталий Никифоровский назвал и еще одно важное преимущество малоэтажной застройки. Она создает меньшую нагрузку на существующую вокруг инфраструктуру, однако увеличивает площадь внутриквартального озеленения. При этом на земельном участке живут меньше людей.

Все три эксперта уверены, что малоэтажное строительство подразумевает гармоничную архитектуру. В Петербурге оно продолжает исторические традиции, зародившиеся в пригороде. Небольшие дома ассоциируются с комфортом и безопасностью. Ранее такие дома были преимущественно представлены только в бизнес- и элитклассе. Теперь они доступны и в классе комфорт.

Малоэтажное строительство часто основано на «европейской философии» домостроения. Эксперты считают важнейшей идеей самодостаточность таких жилых комплексов. Например, в таком комплексе можно спроектировать центральную площадь, которая к Новому году будет украшаться наподобие центральных площадей европейских городов.

Елена Шикова называет еще одну важную особенность таких комплексов. Это «фишки», которые часто придумывают для них застройщики. Например, жилой район Arabianranta в Хельсинки был создан на месте керамической фабрики Arabia, что нашло отражение в оформлении его фасадов и благоустройстве территорий. Среди других типично европейских черт малоэтажных жилых комплексов: эффективное зонирование пространства, его индивидуальный облик, а также развитие истории места, высокая доля озеленения без аллергенных деревьев и кустарников, искусственно сформированный рельеф, технологичность вроде общедоступного Wi-Fi, розеток для зарядки телефонов, элементов освещения на солнечных батареях и пр., крафтовые площадки, отсутствие машин и многое другое.

Все вышеперечисленные требования в Петербурге реализуются при строительстве масштабного проекта комфорт-класса ЖК “Парадный ансамбль”, который находится на углу Волхонского и Пулковского шоссе в престижном Московском районе. Застройщик Setl Group стремится создать олицетворение загородной жизни, но со всеми преимуществами города, чтобы жители могли учиться, работать и комфортно проводить время прямо на территории квартала.

Генеральный директор "Петербургской Недвижимости" Олег Пашин отметил, что «Парадный ансамбль» продолжает традиции малоэтажного строительства. Его архитектура соразмерна человеку, а продуманные парковые пространства, общественные зоны и развитая внутренняя инфраструктура делают жизнь в нем максимально комфортной и уютной.

У жителей «Парадного квартала» будет собственный всесезонный парк для прогулок и занятий спортом. Благоустроенный пешеходный бульвар, который пройдет по всему кварталу, будет вести на парадную площадь в центре. Будет также водоем с рестораном на воде и ярмарочное пространство для проведения мероприятий и праздников. В более тихой зоне появится храм и зона для спокойного отдыха.

В Setl Group не забыли о маленьких жителях комплекса. Для детей здесь появятся площадки SetlKids, игровое оборудование для которых создано совместно с психологами. Те, кто предпочитает активный отдых, смогут посещать спортивную зону SetlSport и стадион городского масштаба. Игровые и спортивные пространства дополнят благоустройство каждого корпуса, сделав его более гармоничным.

Архитектура «Парадного квартала» будет сочетаться с зеленым ландшафтом. В оформлении фасадов используют керамогранит природных оттенков и кирпич. В дизайне домов найдет свое отражение общеевропейская стилистика. Каждый оборудуют колясочной и малошумными лифтами. Большая часть дворов будет закрыта от машин. Для удобства автомобилистов предусмотрены подземные и надземные паркинги.

В продажу уже поступили квартиры третьего корпуса, который состоит из трех пятиэтажных секций. Покупателям предлагают множество планировок и метраж от 24 до 60 кв. м. В корпусе есть студии с двумя окнами, европланировки с просторными кухнями, террасами и остекленными лоджиями. Каждая квартира имеет чистовую отделку Nord Line в цветовых вариантах White и Silver, выполненную с использованием качественных материалов. Это кварцвиниловый ламинат на полу, гладкие обои под покраску на стенах, крупноформатная плитка в ванной, лаконичные белые двери и натяжные потолки во всех помещениях. Квартиру в ЖК «Парадный квартал» можно приобрести по цене от 3,85 миллионов рублей. Сдача первой очереди запланирована на 2 квартал 2024 года.