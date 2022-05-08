Участникам программы софинансирования пенсий удалось накопить свыше 5 млрд рублей за 2021 год

5,3 млрд рублей поступило на счета программы софинансированися пенсий россиян в течение 2021 года. В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) уточнили, что речь идет, как о добровольно отчисляемых гражданами взносах, так и о софинансировании государства.

В настоящий момент 37,4 тысячи пенсионеров уже получают дополнительные выплаты по программе софинансирования пенсий. В среднем размер их ежемесячной прибавки к пенсии составляет 2 тысячи рублей в месяц.

Помимо взносов граждан и софинансирования государства, в ПФР также поступают взносы работодателей на пенсии работников, которые составили 47,5 млн рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за индексации российские пенсионеры получат увеличенные пенсии в июне.