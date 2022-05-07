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В июне российские пенсионеры получат больше денег из-за индексации

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© Фото: Baltphoto

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Российским пенсионерам рассказали о выплате, которые могут получить все без исключения пожилые в июне. Дополнительные деньги получат пенсионеры уже до конца второго квартала - в течение мая-июня.

Речь идет об индексации различных важных социальных выплат и пособий в стране. Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что решение об индексации примут в ближайшее время. Произвести повышение должны во втором квартале года, который закончится в июне.

Увеличатся не только пенсии, но и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум. Последний особенно важен для пенсионеров, ведь именно от его размера зависит размер выплат.

Сейчас прожиточный минимум для пенсионеров составляет 10 882 рубля на федеральном уровне. Индексацию должны провести на уровень инфляции, которая за первый квартал 2022 года 9,95%. То есть пенсионерский минимум составит 11 965 рублей.

 

 

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