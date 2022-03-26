Петербуржцы предпочитают арендовать на лето недвижимость в Курортном районе

Приближается начало дачного сезона и петербуржцы начинают активнее интересоваться арендой дач и коттеджей на лето. Как сообщил «Невским Новостям» доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов, пока стоимость отдыха остается на уровне прошлого года. Однако уже к лету ситуация может измениться.

Чаще всего петербуржцы арендуют недвижимость для отдыха в направлении Репино-Зеленогорска. Отдых в Гатчинском районе обойдется дешевле, но и предложений меньше.