Водонапорную башню выставили на продажу в Зеленогорске

В разделе недвижимости сервиса «Авито» появилось объявление о продаже водонапорной башни, расположенной в Зеленогорске. Как сообщает «РБК», владелица уточнила, что здание в Курортном районе Петербурга не включено в список объектов культурного наследия и не охраняется Комитетом по использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП).

Башня имеет высоту 22 метра, а площадь внутреннего помещения составляет только 40 квадратных метров. Хозяйка планировала разделить башню на семь этажей. Первые два она собиралась использовать в качестве дачи, а остальные — сдать в аренду.

Объясняя причину продажи башни, женщина сообщила, что не рассчитала силы. К тому же ей понадобились деньги. Водонапорная башня выставлена на продажу за 5 миллионов рублей.