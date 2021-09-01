Промышленные предприятия Петербурга получат субсидии на подготовку кадров

Средства, потраченные предприятием со 2 декабря 2020 года по 1 декабря 2021-го будут субсидированы на 80%, сообщает пресс-служба Смольного.

Работника нельзя будет обучать дороже чем на 300 тысяч рублей, а предприятиям выдадут не более 3 млн рублей на одного заявителя. Всего на субсидии выделено 30 млн рублей.

В постановлении, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов говорится, что деньги пойдут на траты «связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров». Это значит, что претендовать на субсидированное обучение могут не только студенты, но и опытные работники, желающие карьерного роста.

Ранее Смольный выделил более 164 млн на развитие ветклиник, поддержку приютов и более 8 миллионов рублей на социальную рекламу в Петербурге.