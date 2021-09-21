Десять уральских предприятий откроют двери для туристов

Десять предприятий Свердловской области вошли в основной модуль Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Теперь регион получит не менее десяти новых туристических маршрутов. К слову, любая отрасль нуждатся в надежных поставщиках. Для промышленных предприятий таким может стать https://tehprivod.su/.

Первое место Свердловская область завоевала заслуженно, заработав по итогам отборочного тура 109 баллов из 119 возможных.

По данным Агентства по привлечению инвестиций, в основной модуль акселератора включены 10 предприятий региона горнодобывающей, металлургической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и транспортного сектора Свердловской области, локализованных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Верхней Пышме, Первоуральске, Верхней Салде, Арти. Всего в отборе участвовали 53 региона страны.

Проект предполагает посещение заводов с туристической целью. Заводы тем самым могут и найти новые кадры.

Ранее сообщалось, что Смольный утвердил порядок получения субсидий в размере 80% промышленным предприятиям на возмещение кадровых расходов.

Работника при этом нельзя будет обучать дороже чем на 300 тысяч рублей, а предприятиям выдадут не более 3 млн рублей на одного заявителя. Всего на субсидии выделено 30 млн рублей.

При этом в Северной столице с весны наблюдается острая нехватка сотрудников на рынке легкой промышленности. Нанимателям приходится привлекать работников из других регионов, а также переучиваться специалистов иных специальностей. Крайне востребованы вакансии технологов, швеи, мастеров и инженеров.