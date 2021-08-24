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Власти Петербурга выдали малому и среднему бизнесу кредиты на 9 млрд рублей

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© Фото: pixabay.com

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Губернатор города отметил, что малый бизнес даёт городскому бюджету 33% поступлений.

За первые полгода в Санкт-Петербурге объем кредитов, которые выдаются по поручительствам Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ), вырос в 1,5 раза. В пресс-службе администрации Северной столицы сообщили, что по состоянию на 19 августа сферы МСБ получили от города кредитов на 9 млрд рублей.

«Экономика города в целом показывает хороший рост. Но мы должны и дальше помогать бизнесу. Средства, которые город предоставляет фонду, будут направлены на исполнение кредитных обязательств малых и средних предприятий»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время совещания в Смольном.

Также глава города сообщил, что малый бизнес дает городскому бюджету 33% поступлений. Кроме того, градоначальник отметил, что в данной сфере работает 45% работающего населения региона.

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