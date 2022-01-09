Малый и средний бизнес в Петербурге поддержали на 1,4 млрд рублей

1,4 миллиард рублей получили от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса предприятия Петербурга. На такую общую сумму были оформлены займы по итогам года.

Как сообщили в администрации города, займы на специальных условиях получили свыше 170 заведений общепита, организаций, работающих в сфере туризма и концертной деятельности. Им были выданы кредиты без залога на сумму 619 миллионов рублей.

200 предпринимателей получили займы под залог имущества. Общая сумма оформленных на таких условиях займов за год составила 685 миллионов рублей. 76 миллионов рублей ушло на кредитование начинающих предпринимателей и самозанятых. Еще 16 миллиардов рублей петербургские предприятия малого и среднего бизнеса получили в кредит от банков при поручительстве Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.