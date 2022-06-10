В России за неделю стало на 608 официально безработных больше

За период с 30 мая по 6 июня на учет по безработице в России встали 608 человек. Как уточнили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, общее число безработных в стране достигло 687 тысяч человек.

Есть риски стать безработными и у сотрудников 28 магазинов сети «Карусель». Как пишет АБН, гипермаркеты готовят к закрытию и планируют продать.

В режиме неполной рабочей недели или дня в России работают 130 тысяч человек. Эта цифра практически не изменилась с предыдущей недели.

В вынужденном простое в настоящее время находятся 135 тысяч сотрудников предприятий. За неделю их количество увеличилось на 3,7 тысячи человек.

Россияне по-прежнему могут пройти профессиональное переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Завершили обучение уже 2911 человек.