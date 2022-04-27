22 тысячам петербуржцев грозит увольнение

В Петербурге 22 тысячи человек находятся в простое. Об этомт сообщила исполняющая обязанности директора центра занятости населения Санкт-Петербурга Татьяна Иванова на пресс-конференции «ТАСС».

Эксперт пояснила, что речь идет преимущественно о предприятиях с иностранным капиталом. Еще примерно 2 тысячи человек работают неполный день и столько же уже заявлены к увольнению. Отмечается, что на период простоя сотрудникам выплачивается заработная плата. Размер выплат устанавливает работодатель, часто они составляют 2/3 оклада.

На учете по безработице в Петербурге в настоящее время состоят 17 300 человек. Татьяна Ивановапояснила, что тенденции к увеличению этой цифры не наблюдается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 14% петербургских компаний намерены сократить заработную плату своим сотрудникам до конца года.