В России начали реализовывать параллельный импорт товаров

Закупки техники по схеме параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя, уже начались в России. Об этом сообщают «Известия».

В «М.Видео» рассказали, что тестовые закупки и продажи таких товаров в России уже начались. При этом торговая сеть пока не видит необходимости закупать таким образом технику Apple, отмечая, что нынешний спрос можно удовлетворить за счет дофевральских поставок данной продукции.

Между тем к осени в России могут исчезнуть с полок магазинов некоторые продукты питания. Как пишет АБН, речь идет о фруктах, сельди и скумбрии.

В «М.Видео» отметили, что в настоящий момент ведут консультации с Ираном. Компания Apple запретила реализацию там своей продукции из-за санкций, однако купить IPhone и другие гаджеты в стране всё равно можно.