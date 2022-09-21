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В России на Wildberries выросло число продавцов iPhone

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© Фото: pxhere

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В России выросло количество продавцов смартфонов iPhone через маркетплейсы. Тенденция наблюдается после легализации в стране параллельного импорта.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, на маркетплейсе Wildberries число продавцов гаджетов и бытовой техники выросло на 61%. Отмечается, что на других аналогичных площадках подобного роста не наблюдается.

Из-за остнановки поставок iPhone в Россию, дистрибуторы предлагают лишь уже завезенный товар.

На устройства американской компании Apple будет распространяться всемирная гарантия, как полагают эксперты. Однако пока что остается открытым вопрос, будет ли при этом компания финансировать расходы на ремонт в сервисных центрах.

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