Оборудование Siemens для ремонта «Сапсанов» и «Ласточек» отошло к РЖД

Оборудование, ранее принадлежавшее компании Siemens будет передано ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Как сообщает РИА Новости, решение о передаче оборудования для ремонта «Сапсанов» и «Ласточек» принял Петербургский арбитражный суд.

РЖД подала иск с требованием признать недействительным одностороннее расторжение зарубежной компанией договора о техническом обслуживании поездов. В нем истец попросил обязать Siemens исполнять обязательства по договору. Соглашение между российской и заружной компаниями было заключено в 2007 году.

В итоге суд постановил передать оборудование в качестве обеспечительной меры по данному иску.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что компания Siemens сворачивает свою производственную деятельность на территории России.