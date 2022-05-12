Siemens сворачивает производство в России

Немецкая компания Siemens заявила о сворачивании своей произвосдтвенной деятельности на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

В нем, в частности, сказано, что компания уже начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности. При этом Siemens стала одной из первых компаний, которые приостановили все новые операции и международные поставки в Россию. Уточняется, что такое решение было принято на период оценки ситуации и для обеспечения безопасности трех тысяч находящихся в России сотрудников компании.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что уход из России датской транспортной компании Maersk обошелся ей в 700 миллионов долларов.