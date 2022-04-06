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«Сбер» дал прогноз девальвации рубля

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© Фото: pixabay.com

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Средний курс доллара за год может составить 100 рублей.

Аналитики «Сбера» дали свой прогноз среднего курса доллара по итогам текущего года. Как сообщает «МК в Питере» он может составить 100 рублей. Эксперты говорят о возможном подорожании валюты в сентябре со снятием действующих ограничений на её оборот.

Аналитик Дмитрий Афанасьев подтвердил, что снятие ограничений может привести к росту курса доллара. На него также окажут влияние геополитические факторы и санкции. В частности, как подчеркнул эксперт, на курс рубля может повлиять отказ Евросоюза от использования российского сырья.

На обвал рубля может повлиять и восстановление импорта. В частности, IKEA может открыть два своих магазина в Ленинградской области уже летом — официально их работа приостановлена до 31 мая. Возвращение иностранных компаний в Россию может девальвировать рубль.

К настоящему моменту аналитики отмечают восстановление рублем своих позиций на уровне середины февраля. По данным Центробанка, официальный курс доллара равен 83,3 рублям.

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