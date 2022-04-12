Nokia заявила о полном уходе из России

Финская компания Nokia заявила, что сворачивает бизнес в России. Об этом сообщается в пресс-релизе фирмы.

Также там отмечается, что это не повлияет на "финансовые перспективы". Стоит отметить. что в прошлом году на долю России приходилось меньше двух процентов чистых продаж финского производителя. В компании считают, что при учете высокого спроса в других регионах, решение об уходе с российского рынка не повлияет на её работу. Также в Nokia отметили, что во время процесса ухода с российского рынка, приоритетом будет безопасность и благополучие их сотрудников.

Напомним, что еще 2 марта финский производитель заявил о прекращении поставок в Россию в связи с санкциями. Тогда фирма приостановила поставки и перенесла научно-исследовательскую деятельность за пределы РФ.