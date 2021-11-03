Наклейка от «пали»: российские ученые придумали защиту товаров от подделок

Ученые из Института точной механики и оптики совместно с коллегами из Алферовского университета создали способ маркировки товаров для защиты от фальсификаций. Теперь производители смогут нанести на свою продукцию уникальный невидимый знак в виде наклейки из нанопленки. С помощью ионов металла эрбия будет создан персональный рисунок для каждого бренда, а фальсификаторы не смогут его повторить, а значит – будут выявлены. Это должно помочь производителям постепенно избавляться от контрафакта и не бить рекорды по обнаружению подделок. Статья о проекте опубликована в журнале Advanced Materials.

О подделках стали задумываться еще в Древнем мире

В истории подделок нет страниц о подделках в Древнем мире, но знаком оригинала в то время служило клеймо мастера – отличительный знак, который ремесленник наносил на свое изделие.

В Средневековье люди не отличались скромностью и фальсифицировали все, что можно продать подороже. По словам американского историка из Калифорнийского университета Гарри Ричардсона, Европа в Средние века славилась фальсификатом, его в те времена было намного больше, чем оригинальных товаров. Оружейники, кузнецы и другие производители товаров той эпохи с легкостью обманывали аристократов, выдавая копии изделий за «неповторимый» оригинал. Это, конечно, усложнило жизнь не только аристократии, но и коллекционеров, которые думали, что собирали уникальные находки, а в итоге обманывались фальшивкой.

Когда честные ремесленники потеряли всякую надежду на справедливость перед лицом фальсификаторов, европейские начали постепенно вводить понятие «торговая марка» на уровне законодательства. В конце XV века этот термин вошел в обиход сначала в Италии, потом во Франции, а к началу XVI – дошел до Великобритании.

Подельников в те времена жестоко наказывали: во Франции могли отрубить руки за продажу, а тех, кто выдавал обычное вино за фирменное, могли повесить. Спустя века наказанием за подделку стал арест подельников и их заключение под стражу. Это продолжается и по сей день, иногда виновные платят огромные штрафы.

«Родина» подделок

Китай – самый большой производитель подделок в мире. Страна поставляет на рынок от 60 и до 80% от всего контрафакта. Парадоксально, что китайцы не ставят большую прибыль во главу причин по изготовлению копий. Для них это скорее идеология. В начале нулевых в Китае появилось движение «Шанжай», которое собрало вместе всех подпольных производителей страны. Словом «шанжай», которое дословно переводится как «горные деревни», в Китае называли бандитов, которые боролись с коррупцией, а потом прятались в практически недоступных горных деревнях.

Современные Шанжаи – антиглобалисты, которые с помощью подделок борются с огромным количеством иностранных товаров на китайском рынке. Они утверждают, что таким образом выступают за права потребителей, которым не хватает денег на покупку оригинальных товаров. Именно они начали выпускать копии iPhone, Adidas, Nokia и прочих с ошибками в написании: ai-phone, Abibos и Nakia.

С 2010 года движение сменило свое направление и теперь создает адаптированные под разных потребителей товаров: телефоны с большими кнопками для пожилых людей, телефоны с детским дизайном и прочие. Шанжай теперь обозначает конгломерат национальных производителей с открытым производством.

Два Гогена

Май 2000 года. В известные аукционные дома Christie’s и Sotheby's поступили две одинаковые картины французского художника Поля Гогена «Ваза с цветами». Представители отдали картины на экспертизу, которая показала, что одна картина, направленная из Токио, подделка. Настоящую картину передал арт-дилер и галерист из Нью-Йорка Али Сахай. Дело передали в ФБР, которые отследили подделку до японской галереи в Нью-Йорке. Ее владельцем оказался тот самый Али Сахай.

Эмигрант из Ирана с богатым и авторитетным послужным списком в качестве галериста и филантропа любил собирать работы импрессионистов и постимпрессионистов. Его коллекция год за годом пополнялась Ренуаром, Шагалом, Моне. Но Али Сахай также держал над галереей мастерскую с китайскими художниками-иммигрантами. Они подделывали оригиналы работ, а самые лучшие отдавали галеристу. Далее Сахай вкладывал подделки в оригинальные рамы, добавлял подлинные письма и сертификаты, которые были у оригинала. Спустя время он снова отправлял подлинник на экспертизу. Как итог: второй сертификат подлинности. Обе картины он продавал как оригиналы, и, чтобы избежать скандалов и дополнительных проверок, одну картину он продавал азиатским галеристам, а вторую – дилерам из Лондона или Нью-Йорка. В самый неочевидный момент европейские галеристы поняли, что у коллекционеров из Азии есть такая же картина. Второй итог: разгромленная репутация, 41 месяц в заключении, почти 13 миллионов долларов штрафа и конфискация 11 подлинников Али Сахая. Не самый завидный бизнес.

Роскошь тоже в деле

Интересный случай произошел с Алиной Лаврентьевой-Пак, дочерью владелицы компании «Русмода» Оксаны Лаврентьевой. В декабре 2020 года она написала пост в Instagram, где рассказала об известной сумке Birkin от французского дома моды Hermes. Люксовая вещь досталась ее матери в подарок от близкого друга.

Алина принесла Birkin в официальный сервис бутика Hermes в Париже, чтобы починить ручку. Позже ей позвонили и попросили прийти в бутик, чтобы разобраться в проблеме. Сумка оказалась подделкой.

В посте девушка отметила, что «знает, как во Франции разбираются в таких случаях». По ее словам, за фейковую сумку ее с легкостью могли бы посадить в тюрьму. И это правда, так как подделка предметов роскоши во Франции наказывается штрафом на сумму до 300 тысяч евро и уголовным наказанием в виде тюрьмы сроком до трех лет. Даже на улице, если вас поймают с фейком, то могут предъявить штраф стоимостью одной или двух оригинальных вещей.

Подделка лекарств: жизнь или смерть

По исследования ВОЗ, около 10% всех лекарств в мире – подделка. Дешевые поддельные медикаменты – причина смертей по всему миру.

Препарат «Милдронат» выписывают пациентам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2014 году пациентке Ольге Сотниковой поставили диагноз «аритмия», и лечащий врач выписал ей неделю лечения «Милдронатом». Медсестра пациентки Эльза Шарафеева рассказывала, что после первого укола женщине стало плохо, она не могла встать, а потом упала. Укол адреналина, дефибриллятор, спазм, а за ним – мгновенная остановка сердца. До реанимации женщину так и не довезли. Ольга Сотникова умерла в возрасте 45 лет из-за поддельного лекарства. Это не первый случай – таких по России было 21, из них 2 летальных и 18 с инвалидностью.

Оказалось, что под этикеткой «Милдроната» обнаружили мощный анальгетик «Листенон», который имеет обратный эффект и парализует дыхание. На предприятии заявили, что причина – человеческий фактор и лекарство просто перепутали по ошибке.

Борьба с подделками

В России защищать рынок от подделок предложили с помощью системы маркировки и прослеживания товаров из разных категорий «Честный ЗНАК». Эта маркировка представляет собой нанесение Data Matrix кода и внесение товара в базу данных. Принцип следующий: Центр развития перспективных технологий присваивает каждому товару уникальный код, а производитель или импортер размещает его на упаковке товара, затем путь товара фиксируется на каждом этапе, потом в магазине проверяют код товара и размещают его на полке. Когда товар продают, в базе записывают, что «код вышел из оборота» – система не сможет реализовать подделку.

Наклейка от «пали»

Проблема современных методов защиты, типа QR- и обычных кодов, голограмм, наклеек в том, что эти способы – временные. Подельники спустя небольшое количество времени понимают, как скопировать любой из них, и производителям приходится искать все более сложные варианты. Наши ученые придумали интересный способ борьбы с фальшивками.

Сотрудники Университета ИТМО и их коллеги из Алферовского университета придумали уникальный невидимый способ защиты товаров от подделок. Как говорится на официальном сайте ITMO.NEWS, специальную незаметную наклейку можно будет наносить на технику, ювелирные украшения, лекарства и прочие товары. Чтобы проверить подлинность, нужно будет использовать специализированное оборудование. Это, по словам ученых, обеспечит дополнительную защиту для борьбы с контрафактом.

Наклейку создают из кремниевой нанопленки с вкраплением ионов редкого металла эрбия. Электронный пучок разогревает кремний в камере с вакуумом. Молекулы кремния осаждаются на поверхность подложки тонким слоем, создавая пленку. Таким же методом осаждают эрбий, внедряя его к кремнию. Такая двухслойная пленка – наклейка – служит поверхностью для уникального рисунка. На наклейке делают много очень-очень мелких отверстий, которые распределены по квадратной решетке. Часть из них содержит ионы эрбия, другая – нет. Лазерное излучение помогает проявиться именно тем отверстиям, которые и должны сформировать рисунок, и они позволяют правильно «прочитать» код.

Чтобы увидеть зашифрованный рисунок, понадобится зеленый лазер и инфракрасный детектор. Именно это оборудование сможет выявить «эрбионные» отверстия и проявить рисунок. Эффект основан на люминесценции самого металла, которая характеризуется интенсивностью, длиной волны и временем излучения. Различные комбинации этих параметров позволят создавать дополнительные уровни защиты. И, чтобы «разгадать» содержание таких изображений, подельникам придется долго мучаться: попытаться проникнуть в систему отгрузки, научиться работать с оборудованием и освоить методы считывания этикеток.

Стоимость технологии пока неизвестна, а ее работа заключается в том, что производители будут сами наносить уникальные наклейки на свой товар. На каждую из таких практически невидимых «пластин» будут помещать определенный рисунок, известный лишь производителям.

Разработанная наклейка устойчива к любого рода воздействиям и может быть изготовлена на гибкой пленке. Это увеличивает потенциал технологии и позволяет внедрить изобретение в экономику уже сейчас.