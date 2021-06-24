В ночь на четверг петербуржцы заметили серебристые облака

В ночь со среды на четверг, с 23 на 24 июня, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать редкое природное явление. Петербуржцы заметили в небе серебристые облака. Фотографии яркого явления появились в социальных сетях.

Стоить отметить, что увидеть такие облака редкость. Однако сейчас в Северной столице для этого самое время. Лучше всего серебристые облака видны во время сумерек летом, особенно в белые ночи. Они образуются на высоте 70-95 километров в мезосфере под мезопаузой.

Также отметим, что природа таких облаков еще полностью не изучена, потому что они слишком высоки для стратостатов. В связи с этим, их получается исследовать лишь из космоса с помощью зондов.

Однако не только такое природное явление могли увидеть петербуржцы. Граждане могли увидеть яркую желтую луну