В ночь на 7 июля Ленобласть ждут сильнейшие дожди

Главный синопти Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал о приближающихся погодных сюрпризах.

Жителей восточных районов Ленобласти и Новгородской области в ночь на 7 июля ждут сильнейшие дожди. По словам эксперта, эти регионы ночью попадут под влияние циклона, который формируется из атмосферной волны. Петербург же попадет на границу осадков. Он отметил, что в Северной столице будет дождь, но совсем незначительный.

Также Колесов уточнил, что уже завтра, 7 июля, циклон уйдет от районов и там снова будет спокойно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в небе над Петербургом и Ленобластью заметили серебристые облака. Жители города могли насладиться необычным явлением после заката.