В четверг петербуржцев ждут грозы

В Петербурге может ухудшится погода. Так, синоптики прогнозируют ливни и грозы на четверг, 20 мая. Об этом сообщается в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам синоптиков, 20 мая в Северной столице пройдут кратковременные дожди по всем районам города. Температура воздуха при этом достигнет +19 градусов. Местами могут быть грозы и ливни, а также порывы ветра до 4,3 метров в секунду.

Кроме того, атмосферное давление понизится до отметки в 748 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха повысится до 84%. Ветер ожидается умеренным, местами северный, а местами северо-западный.