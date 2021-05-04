В Красносельском районе в реку сбросили бетон

В Петербурге произошло обрушение бетона в реку. Инцидент случился во вторник, 4 мая, в Красносельском районе города. Бетон обрушился в воду при проведении демонтажных работ на мосту. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу.

На данный момент сотрудники Росприроднадзора выехали на место происшествия, к реке Дудергофка. По предварительной версии, работники, проводившие демонтаж моста, нарушили условий пользования реки, что привело к попаданию бетонных конструкций в водоем.

По результатам проверки нанесенного ущерба будет принято решение.