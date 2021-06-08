Росприроднадзор привлек к ответственности ООО СК «Орион плюс» за загрязнение Дудергофки

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к адинистративной ответственности ООО СК «Орион плюс». Это связано с тем, что организация загрязняла реку Дудергофку тем, что сбрасывала туда арматуры и бетон.

В пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора сообщили, что организации назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении причиненного вреда экологии и условий, которые стали причиной данного нарушения.

Мусор в реке оказался после демонтажа моста, который находился в Красносельском районе. Это произошло в мае и весь мусор был сброшен в воду.