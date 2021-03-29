В акватории Каботажной гавани продолжают ликвидировать разлив нефти

В Кронштадте продолжаются работы по устранению разлива нефти в акватории Каботажной гавани. Разлив зафиксировали 24 марта, однако работы по ликвидации продолжаются до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

«Информация о наличии загрязнения передана в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер в рамках полномочий. Состояние акватории находится под контролем специалистов ГУП "Пиларн". Работы по сбору нефтепродуктов продолжаются», — отмечают в ведомстве.

Известно, что в первый день экологи собрали 1,3 тонны нефти, а затем за четыре дня удалось собрать еще 850 кг смеси.