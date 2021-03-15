В Петербурге появится завод по переработке пластика

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург» планируют построить завод по рециклингу пластика. Соответствующая инициатива принадлежит конструкторскому бюро высотных и подземных сооружений. Сообщается, что завод сможет выпускать сырье для нефтехимической промышленности.

На данный момент проект ждет финансирование. Объем необходимых на создание предприятия средств будет определен после прохождения экспертизы. Об этом сообщает КБ ВиПС. Однако объем строительства уже определен – 1,2 га. Завод планируют соорудить к четвертому кварталу 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о новом проекте петербургских активистов в сфере экологии, которые планируют открыть «Музей грязной воды».