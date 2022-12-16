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На Волхонке состоялось открытие нового комплекса глубокой переработки

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© Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

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В комплексе по переработке “Волхонка” открылась новая линия по глубокой переработке мусора. Особое внимание при реализации проекта было уделено экологической безопасности.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в феврале текущего года комплекс опытного завода механизированной переработки отходов в Волхонке перешел в собственность АО “Невский экологический оператор”. За это время были реализованы работы первого этапа по модернизации комплекса.

Были реконструированы корпуса, а также смонтирована автоматизированная линия сортировки отходов, которая рассчитана на обработку 200 тысяч тонн мусора в год. Второй этап модернизации запланирован на 2023 год и после него производительность комплекса вырастет втрое.

Технология, что применяют на заводе, обеспечивает выделение вторичных материальных ресурсов, например, стекло, бумага, различные виды пластика, в объеме не менее 15% от общего объема мусора. Эти материалы будут поступать на заводы Петербурга и Ленобласти для переработки.

Легкие горючие фракции, непригодные к переработке, будут перерабатываться в альтернативное топливо, которое может использоваться на цементных заводах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Смольном заявили, что Петербург и Ленобласть в ближайшие пять лет выйдут на 100 процентов обработки твердых коммунальных отходов.

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