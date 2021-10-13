В Петербурге установят 3200 контейнеров для раздельного сбора мусора

Как рассказали в пресс-службе администрации Калининского района, горожане смогут распределять по контейнерам пластик, стекло, бумагу, картон и другие виды отходов. Если такая утилизация признается успешной, то эти контейнеры смогут установить и в других районах города. Первые 200 контейнеров установят еще до конца этого года. Обычные контейнеры для общего сбора мусора останутся на своих местах, но к ним добавятся еще новые — желтые для пластика, металла и картона, синие для макулатуры и черные для стекла. Собранный раздельным методом мусор отправят на перерабатывающий завод, где его отсортируют, очистят и дадут шанс на вторую жизнь. Для успешного испытания всей системы понадобится на менее года, в течение которого проанализируют все полученные данные.



Невский экологический оператор займется проектом вместе с ассоциацией «РусПРО» и компанией «АртЭко СПб». Первая будет обслуживать площадки, а вторая — повторно сортировать мусоры и перерабатывать.