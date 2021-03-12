В Ботаническом саду начали цвести японские глицинии

В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду имени В.Л.Комарова Российской академии наук начали цвести японские глицинии.

Этот цветок является одним из самых красивых декоративных растений из семейства Бобовые. В самой Японии глициния очень созвучно звучит с одним из главных символов страны — вулканом Фудзи. Японский цветок имеет нежно сиреневый цвет.

Кроме того, в официальном сообществе Ботанического сада появилось видео с цветением глицинии. Пользователи в комментариях сравнили растение с перевернутым Иван-чаем, так как его цветение свойственно для российской местности.

Оранжерея работает со вторника по воскресенье. Именно в эти дни посетители смогут увидеть и полюбоваться этим замечательным цветком.