Сиреневая глициния ждет петербуржцев в Ботаническом саду до конца марта

В Ботаническом саду Петра Великого после весенних праздников распустился китайский цветок – сиреневая глициния. Удивительно красивое растение душисто пахнет и напоминает по виду и запаху сирень. Цветок родом из Китая, однако высоко ценится и в Японии.

Цветок можно найти на субтропическом маршруте оранжереи. Там оно будет находится до конца марта. Кроме красивого цветка в оранжерее можно прекрасно провести время вечером. Для петербуржцев и гостей города подготовили мультимедийный проект «Сад света», который сочетает волшебный мир природы с современными световыми инсталляциями.